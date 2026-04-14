A Pietracatella le indagini sul doppio omicidio della vigilia di Natale si sono concentrate su alcuni sospettati, mentre è stato confermato che l’avvelenamento è stato causato da ricina. La Mobile di Campobasso ha ampliato il perimetro delle verifiche, cercando di fare chiarezza sui responsabili. Le forze dell’ordine stanno esaminando elementi e testimonianze raccolti nelle ultime settimane. La comunità attende aggiornamenti sulle risultanze delle indagini.

Giallo di Pietracatella, la Mobile di Campobasso ha ulteriormente allargato il raggio di interesse delle indagini sul doppio omicidio della vigilia di Natale. Ha infatti convocato in questura, per essere sentiti come persone informate sui fatti, altri cinque compaesani di Gianni Di Vita. Secondo TeleMolise, “gli investigatori stanno seguendo diverse piste e ci sono alcune persone sospettate”. Per il giallo di Pietracatella 40 persone sentite in Questura. Sale così a circa una quarantina il totale delle persone sentite dalla Polizia. Probabile, a breve, anche una nuova convocazione per lo stesso Gianni Di Vita, intanto arrivano nuove conferme su quanto già trapelato sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute tra il 27 e il 28 dicembre scorso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pietracatella, il cerchio si stringe: ci sono alcuni sospettati. Confermato l’avvelenamento da ricina

Dall'avvelenamento di Savona alla ricina nel caso di Pietracatella: sintomi, tempi e rischi dei veleniIl caso di Campobasso, con l’avvelenamento di madre e figlia, ha rappresentato una svolta nelle indagini sulla morte di Sara di Vita (15 anni) e...

Il giallo di Pietracatella, Antonella e Sara sono state uccise con la ricina: cos’è la tossina e quali sono i sintomi. “Letale a bassissime dosi”Sara Di Vita di 15 anni e sua madre Antonella Di Ielsi di 50 anni erano state ricoverate il 27 dicembre scorso all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Temi più discussi: Delitti con la ricina, il cerchio si stringe: l'avvocato del marito rinuncia all'incarico; Uccise con la ricina, via il legale del papà I testimoni e i dubbi: il cerchio si stringe; Mamma e figlia avvelenate: la cugina in procura, cambia tutto? | Libero Quotidiano.it; Giallo di Pietracatella il mistero si infittisce Colpo di scena | l’avvocato del marito e papà delle vittime rinuncia all’incarico.

Il giallo di Pietracatella, gli esami confermano: Gianni Di Vita negativo alla ricina. Altre 5 persone in questuraTiene la pista dell’avvelenamento, l’uomo non è entrato in contatto con la sostanza tossica che avrebbe ucciso la figlia Sara e la moglie Antonella. Confermata la positività delle due donne ... quotidiano.net

Campobasso, madre e figlia avvelenate: sospetti anche fuori dalla cerchia familiareSi allargano le verifiche nell'inchiesta sul caso di Pietracatella, che riguarda la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, ... lapresse.it

Nessuna traccia di veleno nel sangue del padre della famiglia di Pietracatella. Nuovi interrogatori in Procura: ci sono sospettati - facebook.com facebook

Anche nel fine settimana l'attività degli investigatori sul giallo di Pietracatella (Campobasso) non si ferma. La novità di queste ore è che nel pomeriggio di ieri il capo della Squadra mobile di Campobasso Marco Graziano e alcuni agenti sono stati visti a Pietrac x.com