Green Game 2026 studenti dell’IPSSEO Mediterraneo in finale nazionale

Gli studenti dell’IPSSEO “Mediterraneo” di Pulsano e Maruggio sono qualificati per la finale nazionale del Green Game 2026. Si tratta di un evento dedicato all’educazione ambientale e alla raccolta differenziata, considerato uno degli appuntamenti principali in questo settore. La competizione coinvolge le scuole di tutta Italia e si svolgerà prossimamente a livello nazionale.

Tarantini Time Quotidiano Ci saranno anche le studentesse e gli studenti dell’IPSSEO “Mediterraneo” di Pulsano e Maruggio tra i protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026, uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata. La finale si svolgerà martedì 31 marzo alle ore 10:00 al PalaTiziano, a Roma, dove si sfideranno le migliori classi delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta Italia. Il progetto, promosso dai Consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è incentrato sui temi della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, bioplastica, carta, plastica e vetro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Green Game 2026, studenti dell’IPSSEO Mediterraneo in finale nazionale Articoli correlati Leggi anche: Novara vola alla finale nazionale del "Green game" Leggi anche: Green Game, due scuole sannite conquistano la finale nazionale Aggiornamenti e notizie su Green Game Temi più discussi: Green Game: gli studenti maremmani conquistano la finale nazionale del progetto; Green Game 2026: le scuole della provincia di Alessandria conquistano la finale; Green game: le scuole della provincia di Lecce vanno in finale nazionale; Green Game, brindano le scuole della provincia di Palermo: ecco quali classi vanno in finale. GREEN GAME Green Game, finale nazionale a Roma: studenti foggiani in gara per il titoloSaranno oltre 3.000 studenti provenienti da tutta Italia a sfidarsi nella Finale Nazionale del Green Game 2026 ... statoquotidiano.it ‘Green Game’ 2026, Copertino, Gallipoli e Tricase in finale nazionale a RomaGli studenti salentini del Don Tonino Bello e del Vespucci sfidano l'Italia al PalaTiziano il 31 marzo per il titolo di campioni del riciclo. leccenews24.it Green Game: istituto maremmano protagonista della finale nazionale - x.com Green Game Classe 1C Enogastronomico Eccoli i nostri ragazzi e ragazze dopo aver superato la selezione regionale del Green Game tenutasi a Cagliari il 30 gennaio. Ed ora una nuova sfida. Selezioni nazionali a Roma il 31 marzo Pronti per una nu - facebook.com facebook