Richiesta di revisione per Stasi la procura generale di Milano chiede ulteriori atti a Pavia

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura generale di Milano ha richiesto alla procura di Pavia ulteriori atti relativi al caso di Alberto Stasi. La richiesta riguarda una possibile revisione della condanna definitiva a 16 anni di carcere, e i tempi per questa procedura si stanno allungando. Non sono state fornite altre informazioni sui motivi di questa richiesta o sui dettagli delle pratiche in corso.

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Milano, 12 maggio 2026 - Si allungano i tempi per la richiesta di  un’eventuale revisione della condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi. Nella combo, da sinistra, Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi, 8 maggio 2026. ANSACNL La   Procura   generale di Milano, infatti, dovrebbe chiedere ulteriori atti ai pm di Pavia prima di decidere se presentare una richiesta di revisione del processo. La necessità di poter avere altri documenti si impone in quanto la procuratrice generale Francesca Nanni e l'avvocata generale Lucilla Tontodonati dovrebbero effettuare una serie di approfondiment i. https:www.ilgiorno.itpaviacronacadelitto-garlasco-revisione-processo-condanna-stasi-dnujl5cx Il quadro accusatorio cambiato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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