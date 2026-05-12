Richiesta di revisione per Stasi la procura generale di Milano chiede ulteriori atti a Pavia

La procura generale di Milano ha richiesto alla procura di Pavia ulteriori atti relativi al caso di Alberto Stasi. La richiesta riguarda una possibile revisione della condanna definitiva a 16 anni di carcere, e i tempi per questa procedura si stanno allungando. Non sono state fornite altre informazioni sui motivi di questa richiesta o sui dettagli delle pratiche in corso.

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