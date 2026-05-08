Revisione condanna Stasi | arrivati al pg di Milano gli atti della Procura di Pavia Cosa succede adesso

La Procura di Pavia ha trasmesso alla Procura generale di Milano gli atti relativi alla condanna di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. Ora, il procedimento passa sotto l’attenzione della Procura generale, che deciderà se avanzare una richiesta di revisione del processo. La vicenda riguarda il caso giudiziario che ha visto coinvolto Stasi e la sua condanna definitiva.

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Garlasco (Pavia) – La Procura di Pavia ha inviato gli atti alla Procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Un delitto che, secondo i pm pavesi, è stato compiuto dal nuovo indagato Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato del 13 agosto 2007. Lo studio degli atti relativi al caso Garlasco, finalizzato a una possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi, a voler usare le parole (di fine aprile) della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni non sarà "né veloce, né facile".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Revisione condanna Stasi: arrivati al pg di Milano gli atti della Procura di Pavia. Cosa succede adesso Notizie correlate Revisione condanna Stasi: il pg di Milano riceve gli atti della Procura di Pavia. Cosa succede adessoGarlasco (Pavia) – La Procura di Pavia ha inviato gli atti alla Procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione nei... Garlasco, chiuse le indagini su Sempio. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di StasiLa procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio con "deposito di tutti gli atti"... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio'; La Procura di Pavia notifica la chiusura delle indagini ad Andrea Sempio, responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, decisivi l’esame del dna e l’orario dell’aggressione. Andrea Sempio non ha un alibi. Revisione condanna Stasi: arrivati al pg di Milano gli atti della Procura di Pavia. Cosa succede adessoLa procuratrice generale Nanni: studio degli atti non sarà nè veloce, nè facile. Gli avvocati Bocellari e De Rensis: In Alberto crescente speranza ma piedi ben piantati per terra ... ilgiorno.it Tutti gli errori e le omissioni delle indagini di 19 anni fa sull'omicidio di Chiara Poggi (a partire dall’orario della morte): così si può arrivare alla revisione della ...Mentre il faldone della Procura di Pavia sul nuovo indagato è stato trasmesso alla Procura generale di Milano, saranno i giudici della Corte d'appello di Brescia a vagliare l’ammissibilità dell’istanz ... milano.corriere.it “Prendiamo atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre ad intercettazioni i familiari della vittima” La nota della famiglia di Chiara Poggi dopo le ultime notizie sulle attività investigative della Procura di Pavia: https://fanpa.ge/FKCbk - facebook.com facebook #Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com