La Procura di Pavia ha trasmesso gli atti alla Procura generale di Milano, chiedendo di valutare la possibilità di revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. La richiesta avviene nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso, senza che siano ancora state prese decisioni definitive o annunciate ulteriori azioni. La procedura si svolge ora sotto la supervisione della procura milanese.

Garlasco (Pavia) – La Procura di Pavia ha inviato gli atti alla Procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Un delitto che, secondo i pm pavesi, è stato compiuto dal nuovo indagato Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato del 13 agosto 2007. Lo studio degli atti relativi al caso Garlasco, finalizzato a una possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi, a voler usare le parole (di fine aprile) della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni non sarà "né veloce, né facile".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Revisione condanna Stasi: il pg di Milano riceve gli atti della Procura di Pavia. Cosa succede adesso

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#Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com