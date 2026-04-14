Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria un lotto coinvolto | i rischi per la salute

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo per un lotto di salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie, a causa della presenza di Listeria monocytogenes. Il provvedimento interessa un lotto specifico del prodotto e mira a prevenire rischi per la salute dei consumatori. La comunicazione invita ad evitare l'acquisto e il consumo del salame interessato. Nessuna denuncia di malattie o altre segnalazioni sono state riportate fino a ora.

Con una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile presenza di Listeria Monocytognes. Nel caso in cui sia stato acquistato il prodotto dell’unico lotto coinvolto, quest’ultimo non va consumato e riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato. Il lotto interessato dal richiamo del Ministero della Salute Cosa fare col salame nostrano La Vecje Listeria, cos'è e quali sono i rischi per l'uomo Il lotto interessato dal richiamo del Ministero della Salute Il Ministero della Salute ha emesso una nota di richiamo per avvertire sui possibili rischi riguardanti il salame nostrano di La Vecje Salumerie.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la salute Leggi anche: Richiamo di salame dai supermercati Pam per presenza di Listeria, segnalato il lotto rischioso per la salute Allarme listeria, ritirato salame nostrano con aglioÈ stato disposto il richiamo di un lotto di salame nostrano con aglio dai supermercati Pam.