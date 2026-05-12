Ricercato per stalking sorpreso sul treno | 36enne arrestato dalla polizia
Durante un controllo di routine alla stazione internazionale di Domodossola, la polizia ha individuato un uomo di 36 anni che risultava ricercato per stalking. L’individuo è stato fermato e successivamente arrestato. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla cattura del soggetto, che era stato messo sotto ricerca dalle autorità. L’arresto è stato confermato dagli agenti sul posto.
Un controllo di routine alla stazione internazionale di Domodossola ha portato all'arresto di un uomo ricercato per stalking. Gli agenti della polizia di frontiera hanno fermato un cittadino albanese di 36 anni, residente nel pesarese, mentre rientrava in Italia a bordo di un treno proveniente.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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