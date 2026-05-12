Ricercato per stalking sorpreso sul treno | 36enne arrestato dalla polizia

Durante un controllo di routine alla stazione internazionale di Domodossola, la polizia ha individuato un uomo di 36 anni che risultava ricercato per stalking. L’individuo è stato fermato e successivamente arrestato. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla cattura del soggetto, che era stato messo sotto ricerca dalle autorità. L’arresto è stato confermato dagli agenti sul posto.

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