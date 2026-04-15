Al San Gerardo di Monza, le sale operatorie sono state temporaneamente chiuse per due giorni a causa della presenza di zanzare. La decisione è stata presa per permettere interventi di disinfestazione e garantire condizioni igieniche adeguate. La sospensione delle attività chirurgiche riguarda tutte le operazioni programmate in questo periodo, fino al completamento delle operazioni di bonifica.

Monza – Zanzare in sala operatoria al San Gerardo, interventi bloccati per far fronte alla disinfestazione e riportare la situazione alla normalità. È accaduto la scorsa settimana. Giovedì la direzione medica dell’Irccs e l’ufficio tecnico sono stati informati da medici e dagli infermieri in servizio nei blocchi operatori B, C, D ed E della presenza di zanzare. La direzione aziendale si è subito attivata. Per prima cosa, in via cautelativa, è stata sospesa l’attività programmata delle sale operatorie nella giornata di venerdì, con spostamento delle urgenze nelle sale operatorie del blocco F, appositamente attrezzate, ad eccezione delle urgenze di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare e traumi maggiori, che per specifiche esigenze di tecnologia e strumentario non potevano essere trattate nel blocco F.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Gerardo, le zanzare entrano nelle sale operatorie: stop agli interventi per due giorni

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