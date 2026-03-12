Bari policlinico | entrata con un coltello nel reparto di psichiatria fermata La donna del tarantino era stata dimessa un mese fa

Una donna proveniente dal tarantino è stata fermata dai carabinieri nel policlinico di Bari, dove si trovava in stato confusionale e ricoverata. La donna, che era stata dimessa dal reparto di psichiatria un mese fa, ha introdotto un coltello durante l’ingresso nell’ospedale. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia la donna per accertamenti.

Una donna del tarantino è stata fermata nel policlinico di Bari dai carabinieri. È attualmente in stato confusionale e ricoverata. Dal nosocomio, reparto di psichiatria, era stata dimessa un mese fa. Ieri è entrata, con un coltello, nel reparto. Non escluso che volesse usare il coltello. I militari l'hanno bloccata.

