Tragedia alle porte di Milano | trovato un corpo carbonizzato si indaga

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, in via Giusti a Peschiera Borromeo, si è trovato il corpo carbonizzato di una persona, probabilmente una donna, ma ancora in corso di verifiche. La scoperta è avvenuta nel quartiere dell’hinterland est di Milano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il corpo carbonizzato di una persona (pare sia di una donna, ma sono in corso accertamenti) è stato trovato in via Giusti a Peschiera Borromeo (hinterland Est di Milano) nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Sul caso sono al lavoro i carabinieri.Il ritrovamentoA notare il corpo e a chiamare il 112.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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