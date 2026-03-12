Lollobrigida mamma olimpica L’atleta simbolo di Milano-Cortina | Si può avere figli e vincere l’oro

Un’atleta di Milano-Cortina, nota come mamma olimpica, ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Era stata allenata dal padre, che aveva previsto il suo successo nei 5.000 metri dopo i Giochi di Pechino 2022. La donna ha affermato che è possibile essere madre e vincere una medaglia d’oro. La sua storia è stata raccontata oggi in occasione delle Olimpiadi.

Milano, 12 marzo 2026 – Papà Maurizio che l’ha sempre allenata aveva visto lungo, quando, dopo Pechino 2022, le disse “i 5mila saranno la nuova dimensione”. Francesca Lollobrigida non ci credeva, eppure quattro anni dopo ha preso l’oro nei 3mila e sulla distanza più lunga ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Nel mentre è diventata mamma e ha lanciato un messaggio: si può essere madri ed atlete. Lollobrigida, ha vinto due ori ai Giochi 2026, il primo è stato inaspettato? “Sì, poi nel giorno del compleanno: per i prossimi dovrò inventarmi qualcosa (ride, ndr). Ogni medaglia ha un sapore diverso: la 3mila è sempre stata la mia gara e con la maturità i 5mila si sono avvicinati alle mie caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

