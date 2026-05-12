Riapertura rottamazioni quater e quinquies con nuove scadenze e più tolleranza

Il Governo ha annunciato la riapertura delle procedure di rottamazione quater e quinquies, con nuove scadenze e maggiore tolleranza. Il viceministro dell’Economia ha confermato che si stanno valutando le modalità per consentire ai contribuenti di aderire alle modalità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, anche dopo la chiusura dei termini precedenti, prevista per il 30 aprile. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente su questo fronte.

La rottamazione delle cartelle esattoriali continua ad essere al centro dell’attenzione del Governo. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, sta tirando le somme relativamente all’adesione alla rottamazione quinquies, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile. “Stiamo facendo i conti”, ha spiegato. Intanto si apre l’ipotesi della riapertura della rottamazione quater ai decaduti e dell’allargamento della rottamazione quinquies a tributi locali e casse previdenziali. Per una effettiva modifica al decreto fiscale il primo step è la verifica delle adesioni, poi si procederà a cercare le eventuali coperture. Accelerazione sul decreto fiscale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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