Rottamazione quater la riapertura cerca un’altra possibilità

Il Viceministro Leo ha annunciato che si cerca di riaprire la discussione sulla Rottamazione Quater per tentare di recuperare un emendamento della Lega. La scelta nasce dalla necessità di trovare nuove soluzioni dopo che l’ipotesi di riammissione dei decaduti è stata esclusa dal Milleproroghe. La proposta mira a offrire ulteriori possibilità ai contribuenti in difficoltà, ma resta da capire se ci saranno sviluppi concreti in Parlamento.

© Ilsole24ore.com - Rottamazione quater, la riapertura cerca un’altra possibilità

Corsa contro il tempo per la messa a punto anche delle altre misure da inserire nel decreto fiscale. Dopo gli stop in conversione del Milleproroghe, ci sono diversi interventi rimasti in lista d’attesa. Primi fra tutti, il mini paracadute per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per non aver pagato la rata di fine novembre e la sospensione del contributo di 2 euro sui minipacchi extra Ue in vista del nuovo dazio di 3 euro che scatterà dal 1° luglio. A questi si sommano poi gli altri dossier su cui stanno lavorando i tecnici dell’amministrazione finanziaria, come ad esempio lo scudo per i condomini in caso di lavori incompleti o irregolarità nel superbonus (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica) e l’iperammortamento con lo stop alla clausola made in Ue e la possibilità di deduzione anche a chi aderisce al concordato preventivo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos’è successoLa decisione di bloccare la riapertura della rottamazione quater deriva dal mancato pagamento della rata di novembre da parte di alcuni contribuenti. Leggi anche: Rottamazione quater, 9 dicembre ultimo giorno per pagare la rata Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il Milleproroghe passa alla Camera, salta la riapertura della rottamazione quater; Il milleproroghe in Aula, salta la riapertura della rottamazione; Fisco, salta la rottamazione quater ma la Lega non si arrende: La riproporremo; Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos'è successo. Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos’è successoSalta la riapertura della rottamazione quater per i contribuenti che non hanno pagato la rata di novembre. L’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe prolungava i termini della sanatoria fino f ... fanpage.it Fisco, salta la rottamazione quater ma la Lega non si arrende: «La riproporremo»Non è passata in Commissione la modifica al Milleproroghe che avrebbe consentito la riapertura della rottamazione quater delle cartelle ... corriere.it Bocciati gli emendamenti al Milleproroghe su riapertura dei termini della Rottamazione quater, passaggio alla quinquies e rateazione delle cartelle miste. - facebook.com facebook Post Edited: Rottamazione quater, si avvicina la scadenza dell’undicesima rata x.com