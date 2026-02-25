Rottamazione quater riapertura ancora possibile con il decreto fiscale | cosa può succedere

Il decreto fiscale ha riaperto la possibilità di aderire alla rottamazione quater per chi ha saltato il pagamento entro il 30 novembre, a causa di un emendamento non approvato. Una decisione che potrebbe permettere a molti contribuenti di recuperare la posizione, anche se resta incerto come si applicherà concretamente. La misura mira a dare una seconda chance a chi rischiava di perdere i benefici, e ora si attende di capire quali novità arriveranno.

La partita sulla rottamazione quater non è chiusa: è vero che il decreto Milleproroghe non ha recepito l’emendamento che avrebbe consentito ai contribuenti decaduti, per il mancato pagamento della rata del 30 novembre, di rientrare in corsa saldando entro il 28 febbraio. Ma nella maggioranza il dossier resta aperto e si lavora a un possibile recupero nel prossimo decreto fiscale. Rottamazione quater, riapertura fuori dal Milleproroghe. Lo ha confermato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che ha parlato esplicitamente della possibilità di “recuperare l’emendamento” promosso dalla Lega e sostenuto in particolare dal deputato Alberto Gusmeroli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Rottamazione quater, la riapertura cerca un’altra possibilitàIl Viceministro Leo ha annunciato che si cerca di riaprire la discussione sulla Rottamazione Quater per tentare di recuperare un emendamento della Lega.

Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos’è successoLa decisione di bloccare la riapertura della rottamazione quater deriva dal mancato pagamento della rata di novembre da parte di alcuni contribuenti.

Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos’è successoSalta la riapertura della rottamazione quater per i contribuenti che non hanno pagato la rata di novembre. L’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe prolungava i termini della sanatoria fino f ... fanpage.it

Rottamazione quater: nuova possibilità per i decaduti di pagare senza sanzioniLo Stato concede una seconda opportunità a chi aveva iniziato a pagare le rate ma non era riuscito a rispettare tutte le scadenze. Attenzione però a non perdere i termini ultimi N egli ultimi anni lo ... iodonna.it

