Linea AV AC Napoli-Bari completato lo scavo della Galleria Rocchetta

È stata completata la fase di scavo della Galleria Rocchetta, la più lunga delle tre gallerie previste nel tratto tra Apice e Hirpinia, parte della nuova linea ferroviaria Alta Velocità e Alta Capacità che collega Napoli e Bari. I lavori fanno parte di un progetto in corso per migliorare le connessioni ferroviarie tra le due città del sud Italia. La galleria si trova lungo il percorso tra le aree di intervento e rappresenta un passo importante nell’avanzamento dell’opera.

Napoli, 5 maggio 2026 – Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Linea AV / AC Napoli-Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta AV/AC NAPOLI - BARI: ecco la NUOVA TRATTA CANCELLO - FRASSO TELESINO-DUGENTA Notizie correlate FS Cantieri Parlanti: Linea AV/AC Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria RocchettaProsegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria... Linea AV/AC Napoli–Bari, conclusi i lavori della Galleria Rocchetta lunga 6,5 kmLa TBM “Futura” termina 6,5 km di scavo: prosegue il progetto dell’Alta Velocità Napoli–Bari Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Bari. Linea FS Alta Velocità: Martedì 5 'apre' l'ultima galleria: stampa invitata all'evento; Dalla Napoli-Bari alla Sicilia: al Sud Rfi investe 52 miliardi; Ac/Av Na-Ba, martedì abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta; Salini ad Avellino: infrastrutture chiave per la crescita oltre il PNRR. Linea AV / AC Napoli-Bari, completato lo scavo della Galleria RocchettaLunga 6,5 chilometri, è la più estesa tra quelle previste nel lotto Apice-Hirpinia. I lavori sull’intero itinerario procedono su diversi fronti ... quotidiano.net Completata galleria Rocchetta sulla AV/AC Napoli -BariCompletato lo scavo della galleria Rocchetta, parte del progetto ferroviario AV/AC Napoli-Bari, utilizzando la TBM Futura. mobilita.org Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici x.com Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici - facebook.com facebook