Retroscena Dybala Massara aveva incontrato l’entourage della Joya

In un contesto ancora in evoluzione, si sa che il dirigente di una squadra di calcio ha avuto un incontro con l’entourage di un noto giocatore. La questione riguarda il futuro del calciatore, il cui contratto scade il 30 giugno. Le discussioni si sono svolte in un momento in cui non sono ancora stati annunciati sviluppi ufficiali. La situazione rimane da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

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Il destino capitolino di Paulo Dybala si tinge di un’incertezza inaspettata proprio mentre il calendario corre verso la scadenza naturale del rapporto fissata per il prossimo 30 giugno. A rompere il silenzio è stato lo stesso fuoriclasse argentino che, nelle concitate fasi successive al match tra Parma e Roma, ha denunciato apertamente l’assenza di contatti formali da parte della proprietà per il prolungamento del contratto. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione apparirebbe paradossale: se da un lato il calciatore ha già espresso la ferma volontà di rimanere nella Capitale, dall’altro il club non avrebbe ancora dato seguito ai primi timidi approcci diplomatici avvenuti nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato, a Dybala piace il Milan: il retroscena sull’ambizione della ‘Joya’Sebbene i recenti 'rumors' di calciomercato lo sospingano verso il rinnovo di contratto con la Roma, a quanto pare l'attaccante argentino Paulo... Dybala-Boca Juniors: Paredes ufficializza il pressing sulla Joya della RomaIl Boca Juniors accelera il pressing mediatico per Paulo Dybala, sfruttando la diplomazia interna di Leandro Paredes per scardinare le resistenze...