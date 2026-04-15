Calciomercato a Dybala piace il Milan | il retroscena sull’ambizione della ‘Joya’

Durante la prossima finestra di calciomercato, si parla di un possibile trasferimento di Paulo Dybala al Milan. L’attaccante, nato nel 1993 e attualmente svincolato dalla Roma, avrebbe manifestato interesse a vestire la maglia rossonera e a giocare a San Siro. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale, ma sembra esserci una volontà comune di avvicinarsi a un accordo.

Sebbene i recenti 'rumors' di calciomercato lo sospingano verso il rinnovo di contratto con la Roma, a quanto pare l'attaccante argentino Paulo Dybala è ancora in attesa di un cenno - concreto - dalla società capitolina su questo fronte. Lui rimarrebbe in giallorosso anche con stipendio decurtato ed attende di capire le mosse del club. Ufficialmente, infatti, nessuno ha detto al marcatore con più gol in Serie A in attività, al pari di Lautaro Martínez (131) che non gli verrà prolungato l'accordo in scadenza il 30 giugno. Se non dovesse arrivare il rinnovo con la Roma, cosa farebbe Dybala? Lui ha proposte dall'Argentina e dal Brasile, ma secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la 'Joya' tenderebbe a restare in Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, a Dybala piace il Milan: il retroscena sull’ambizione della ‘Joya’ Calciomercato Roma: scelto il sostituto di Dybala, chi può arrivare in giallorosso in estate per prendere il posto della Joya! Spunta il nome a sorpresaCalciomercato Roma: scelto il sostituto di Dybala, chi può arrivare in giallorosso in estate per prendere il posto della Joya! Spunta il nome a... Leggi anche: Calciomercato Roma, bye bye Dybala: la ‘Joya’ verso l’Argentina