Durante la partita giocata nello stadio dedicato a Maradona, Jonathan Rowe ha segnato un gol con una sforbiciata, celebrando con una foto davanti alla statua del calciatore argentino. Anche Miranda ha contribuito alla vittoria, affermando di aver portato i valori giusti. La squadra si è detta felice di aver dato il massimo e di aver dimostrato determinazione in campo.

Un colpo da fuoriclasse, nello stadio intitolato al fenomeno per eccellenza: Diego Armando Maradona. Jonathan Rowe festeggia la sforbiciata vincente con una foto scattata davanti alla statua del ’Dios’. Napoli è terra dove sacro e profano si toccano e dove accade che il numero 11 rossoblù faccia una giocata da dieci argentino. Giocata da tre punti con un Bologna praticamente fuori da tutto al cospetto di un Napoli pronto a festeggiare l’aritmetica Champions e costretto a rimandare la festa, complice l’orgoglio e la voglia di mettersi in mostra: "Non volevo stare in panchina, non mi ha fatto piacere. Poi il mister mi ha chiamato e mi ha detto che c’era da vincere la partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rete capolavoro dell’inglese in stile Maradona. Decisivo anche Miranda: "Abbiamo i valori giusti». Rowe, una sforbiciata da ’Dios’: "Felice di essere utile al gruppo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di RoweBologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata.

Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di Rowe. Italiano: "Bella vittoria. Sono contento”Bologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata.