Rete capolavoro dell’inglese in stile Maradona Decisivo anche Miranda | Abbiamo i valori giusti Rowe una sforbiciata da ’Dios’ | Felice di essere utile al gruppo

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita giocata nello stadio dedicato a Maradona, Jonathan Rowe ha segnato un gol con una sforbiciata, celebrando con una foto davanti alla statua del calciatore argentino. Anche Miranda ha contribuito alla vittoria, affermando di aver portato i valori giusti. La squadra si è detta felice di aver dato il massimo e di aver dimostrato determinazione in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un colpo da fuoriclasse, nello stadio intitolato al fenomeno per eccellenza: Diego Armando Maradona. Jonathan Rowe festeggia la sforbiciata vincente con una foto scattata davanti alla statua del ’Dios’. Napoli è terra dove sacro e profano si toccano e dove accade che il numero 11 rossoblù faccia una giocata da dieci argentino. Giocata da tre punti con un Bologna praticamente fuori da tutto al cospetto di un Napoli pronto a festeggiare l’aritmetica Champions e costretto a rimandare la festa, complice l’orgoglio e la voglia di mettersi in mostra: "Non volevo stare in panchina, non mi ha fatto piacere. Poi il mister mi ha chiamato e mi ha detto che c’era da vincere la partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rete capolavoro dell8217inglese in stile maradona decisivo anche miranda abbiamo i valori giusti rowe una sforbiciata da 8217dios8217 felice di essere utile al gruppo
© Sport.quotidiano.net - Rete capolavoro dell’inglese in stile Maradona. Decisivo anche Miranda: "Abbiamo i valori giusti». Rowe, una sforbiciata da ’Dios’: "Felice di essere utile al gruppo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di RoweBologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata.

Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di Rowe. Italiano: "Bella vittoria. Sono contento”Bologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web