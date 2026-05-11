Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Napoli al Maradona, con un gol decisivo di Rowe che ha concluso l'incontro in modo spettacolare. La partita, definita da allenatore italiano come una vera sfida, è stata caratterizzata da molte reti e momenti intensi. La vittoria riporta entusiasmo tra i tifosi rossoblù, che avevano mostrato insoddisfazione per alcune recenti prestazioni della squadra.

Bologna, 11 maggio 2026 – Partita vera aveva detto Italiano e partita vera è stata. Ricca di gol e con una vittoria per il Bologna che ridà quanto meno soddisfazione ad un popolo rossoblù deluso dalle ultime uscite di Orsolini e compagni. Al Maradona contro il Napoli finisce 3-2, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni e occasioni, che premia gli ospiti capaci di andare in doppio vantaggio nel primo tempo con Bernardeschi e Orsolini su rigore, per poi subire il ritorno del Napoli con Di Lorenzo nel recupero. Nel secondo tempo Alisson pareggia i conti ma in pieno recupero una sforbiciata di Rowe regala la vittoria al Bologna. Italiano si affida a Pessina tra i pali, con Helland ancora al centro della difesa accanto a Lucumi e un attacco “pesante”, con Orsolini e Bernardeschi ai quali si aggiunge Ferguson dietro Castro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù vincono al Maradona con una sforbiciata di Rowe

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