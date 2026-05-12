Renault molla l’elettrico | i rischi per Roma

Da laverita.info 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Renault ha annunciato che si concentrerà su veicoli ibridi, abbandonando progressivamente lo sviluppo di auto completamente elettriche. Entro maggio è previsto un incontro tra l’amministratore delegato dell’azienda e il ministro delle imprese. Durante l’incontro, sarà presentato un nuovo progetto che prevede un investimento maggiore sulle ibride rispetto alle vetture a emissione zero. La decisione potrebbe influenzare le strategie di mobilità in alcune città.

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Incontro entro maggio tra l’ad della casa francese e il ministro Urso. Provost presenterà il nuovo progetto che punta forte sulle ibride. In ballo ci sono: taglio degli acquisti (alcuni miliardi) dalla filiera italiana e partecipazione a Free To X (Aspi), colonnine di ricarica. Ci sarà il «Piano Italia» al centro dell’incontro tra il gran capo di Renault, François Provost, e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Il vertice in Italia (la richiesta sarebbe partita d’Oltralpe) è previsto tra la metà e la fine di maggio (secondo quanto risulta alla Verità la data del 19 è evidenziata con un circoletto rosso) e segna il culmine di una serie di altri colloqui preparatori tra le parti.🔗 Leggi su Laverita.info

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