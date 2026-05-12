Renault ha annunciato che si concentrerà su veicoli ibridi, abbandonando progressivamente lo sviluppo di auto completamente elettriche. Entro maggio è previsto un incontro tra l’amministratore delegato dell’azienda e il ministro delle imprese. Durante l’incontro, sarà presentato un nuovo progetto che prevede un investimento maggiore sulle ibride rispetto alle vetture a emissione zero. La decisione potrebbe influenzare le strategie di mobilità in alcune città.

Incontro entro maggio tra l’ad della casa francese e il ministro Urso. Provost presenterà il nuovo progetto che punta forte sulle ibride. In ballo ci sono: taglio degli acquisti (alcuni miliardi) dalla filiera italiana e partecipazione a Free To X (Aspi), colonnine di ricarica. Ci sarà il «Piano Italia» al centro dell’incontro tra il gran capo di Renault, François Provost, e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Il vertice in Italia (la richiesta sarebbe partita d’Oltralpe) è previsto tra la metà e la fine di maggio (secondo quanto risulta alla Verità la data del 19 è evidenziata con un circoletto rosso) e segna il culmine di una serie di altri colloqui preparatori tra le parti.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renault molla l’elettrico: i rischi per Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Renault: stop ai motori termici, 100% elettrico entroIl gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come...

Renault 4 Roland-Garros, il ritorno elettrico in chiave sportiva(Adnkronos) – Un’interpretazione esclusiva che unisce design, tecnologia e suggestioni dal mondo del tennis La nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech...