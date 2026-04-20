Renault 4 Roland-Garros il ritorno elettrico in chiave sportiva

Durante il torneo di tennis a Parigi è stata presentata la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, un modello che combina elementi di design, tecnologia e riferimenti al mondo del tennis. La vettura viene mostrata come showcar, sottolineando il rapporto tra il marchio e uno degli eventi sportivi più rinomati al mondo. La presentazione si è svolta in occasione dell’evento sportivo, evidenziando l’associazione tra il brand e il torneo.

(Adnkronos) – Un’interpretazione esclusiva che unisce design, tecnologia e suggestioni dal mondo del tennis La nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric debutta come showcar in occasione del torneo parigino, confermando il legame tra il marchio francese e uno degli eventi sportivi più iconici. Una presenza che non si limita alla visibilità, ma diventa racconto di stile e innovazione attraverso un modello che reinterpreta un’icona in chiave contemporanea. La Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric si distingue per un’estetica definita “sportivo chic”, dove eleganza e funzionalità convivono senza forzature. La carrozzeria in Bianco Ghiaccio dialoga con dettagli neri e inserti color terra battuta, richiamando immediatamente l’identità visiva del torneo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Nuova Renault 4 Roland-Garros: la leggenda torna davvero? Sinner: “Roland Garros è il mio obiettivo 2026”“Uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno è il Roland Garros, ma la strada è ancora lunga“. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LA SHOWCAR RENAULT 4 ROLAND-GARROS E-TECH ELECTRIC IN ANTEPRIMA MONDIALE A ROLAND-GARROS 2026; Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric: la showcar debutta al torneo di Parigi; Roland Garros: Renault 4 è l'auto ufficiale del torneo di tennis; Renault 4 Roland-Garros: la nuova elettrica scende in campo. Renault 4 Roland-Garros, il ritorno elettrico in chiave sportivaRenault 4 Roland-Garros E-Tech Electric debutta a Parigi: design sportivo chic, dettagli esclusivi e alimentazione elettrica ... adnkronos.com La showcar Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric presente a ParigiPer il quinto anno consecutivo Renault sarà premium partner del torneo di tennis Roland-Garros, in programma dal 18 maggio al 7 giugno, e porterà in anteprima mondiale allo stadio di Porte d'Auteuil l ... ansa.it Tra elogi e stoccate, il campione del Roland Garros 1976 mette a confronto la "fame" dei nuovi fenomeni e la crescita dei giovani talenti nostrani - facebook.com facebook Tennis: Roland Garros, edizione più ricca di sempre, montepremi aumenta del 9,5% #roland-garros x.com