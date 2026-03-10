Renault | stop ai motori termici 100% elettrico entro

Il gruppo automobilistico Renault ha annunciato che smetterà di produrre motori termici e punta a vendere solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030. La casa automobilistica sta riorganizzando la produzione e focalizzandosi esclusivamente sulle auto a batteria. Questa decisione riguarda tutti i modelli venduti sul mercato europeo e coinvolge la transizione completa all’elettrico.

Il gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come obiettivo il raggiungimento del 100% di vendite di auto elettriche entro il 2030. Questa strategia, inserita nel piano quinquennale 2026-2030, segna una rottura netta con i motori tradizionali a benzina e diesel che hanno dominato le strade europee per decenni. L'annuncio arriva mentre l'industria manifatturiera italiana cerca nuove vie per rilanciare la competitività sul mercato europeo, un contesto in cui la transizione energetica non è solo una scelta ambientale ma una necessità industriale per mantenere quote di mercato.