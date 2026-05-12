Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud | via agli ordini della scoperta Prezzo e dati

Sono aperti gli ordini per la nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud, versione che richiama il modello storico Plen Air. Questa automobile si caratterizza per il design che elimina porte, tetto e portellone posteriore, sostituiti da una capote semplice. La casa automobilistica ha pubblicato i dettagli sui prezzi e le specifiche tecniche, offrendo ai clienti un’auto con uno stile retrò rivisitato in chiave moderna.

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Renault 4 guarda al futuro ammiccando al passato: la versione inedita della compatta elettrica della casa francese si ispira infatti alla versione Plein Air della Renault 4 originale, completamente decapottabile, che aveva eliminato porte, tetto e portellone posteriore sostituendoli con una capote. Il nuovo modello Plein Sud reinterpreta in chiave moderna il concetto di guida all'aria aperta grazie a un ampio tetto apribile ad azionamento elettrico. Azionando il meccanismo, le barre da tetto scompaiono per ampliare al massimo la superficie di apertura, una scelta che ha fatto sì che l'antenna sia ora integrata nel lunotto posteriore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud: via agli ordini della scoperta. Prezzo e dati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Renault 4 E Tech Electric Plein Sud Notizie correlate Renault 4 E-Tech Plein Sud, un tetto apribile fra passato e presente(Adnkronos) – Un tetto apribile in tessuto per rafforzare l'effetto 'retro-moderno' e ribadire una continuità di stato d'animo con l'originale di 65... Leggi anche: Twingo E-Tech Electric, la tradizione Renault rivive in forme compatte e giocose Argomenti più discussi: Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud, elettrica a cielo aperto; Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud – Voglia d’estate; Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud debutta con tetto in tessuto. Elettrica per l’estate; Foto - Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud. Scopri la nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud: l'icona elettrica si apre al sole con il tetto in tessuto. Prezzi da 36.790€, nuovi ADAS e ricarica rapida. | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/06/ren… x.com Renault 4 ora disponibile per ordinare con tetto convertibile in tessuto | inside EVs.de reddit Renault 4 E-Tech Electric: la versione Plein Sud arriva in Italia: ecco i prezziLa gamma Renault si arricchisce con il debutto della nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud: ecco tutte le caratteristiche e il prezzo del modello ... virgilio.it