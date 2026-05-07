Renault 4 E-Tech Plein Sud un tetto apribile fra passato e presente

Una nuova versione della Renault 4 E-Tech Plein Sud presenta un tetto apribile in tessuto, pensato per accentuare l'aspetto che combina elementi d'epoca con caratteristiche moderne. La vettura mantiene il design classico, integrando dettagli che richiamano il passato, mentre il tetto in tessuto aggiunge un tocco di originalità. La presentazione ufficiale è stata comunicata attraverso recenti annunci, senza ulteriori dettagli tecnici o specifiche sulla produzione.

(Adnkronos) – Un tetto apribile in tessuto per rafforzare l'effetto 'retro-moderno' e ribadire una continuità di stato d'animo con l'originale di 65 anni fa: è la scelta di Renault per la 4 E-Tech che si arricchisce della versione Plein Sud, offrendo la stessa 'allegria' ma confort e sicurezza un tempo inimmaginabili. D'altronde, per affrontare il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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