Nel match tra Renate e Casarano, i 90 minuti hanno mostrato chiaramente il valore della posizione in classifica del Casarano, che occupa il terzo posto. La squadra ospite ha messo in campo determinazione, mentre la Renate ha cercato di rispondere con intensità. Durante la partita, sono state registrate diverse occasioni da rete e interventi decisivi dei portieri. La partita si è conclusa con un risultato che ha confermato la forza del Casarano.

I 90 minuti di Casarano hanno prima di tutto dimostrato il peso specifico del terzo posto ottenuto dal Renate nell’ultima rocambolesca giornata di stagione regolare e quanto sia stato utile avere qualche giorno in più per staccare la spina, tirare il fiato e soprattutto evitare tutta la parte della fase a gironi con due partite ravvicinate e, subito dopo, la gara di andata della fase nazionale a mille e più chilometri di distanza che precede di tre giorni il ritorno. Delle quattro squadre testa di serie che entravano in gioco domenica, tre han vinto in trasferta (lo han fatto anche il Potenza e la Salernitana) mentre solo il Ravenna ha pareggiato col Cittadella.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Renate, prova di forza: "Ma occhio al Casarano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Doppietta di Karlsson al Casarano. Renate, gioia in esterna. Ha un piede nei quartiEsordio coi fiocchi ai playoff per il Renate che sbanca Casarano con una doppietta tutta nel primo tempo di Karlsson.

Operazione playoff. Renate, c’è il CasaranoNon fortunatissima, sia a livello tecnico-sportivo che soprattutto logistico, la “pescata” del Renate che nel primo turno dei playoff nazionali di...

Argomenti più discussi: Serie C, playoff: il punto dopo il primo turno nazionale. Vincono Salernitana e Renate, rimonta Ravenna, Campobasso ko. L’Ascoli attende; Serata da incubo per il Renate! I gialloblù calano un poker strepitoso e scappano verso i quarti; Serie C - Playoff: svelato il cammino delle lombarde. Calcio Lecco e Renate pronte per il primo turno nazionale, con l'Union Brescia spettatrice; Renate, prova di forza: Ma occhio al Casarano.

Discussione settimanale di discussione libera e thread indice - Nuovo e fresco ogni lunedì! reddit

Renate, prova di forza: Ma occhio al CasaranoSerie C, l’andata dei playoff si è chiusa con 2 reti e tanti sprechi in Salento. Mister Foschi però avverte: Giocare ogni tre giorni non è semplice. sport.quotidiano.net