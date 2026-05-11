Doppietta di Karlsson al Casarano Renate gioia in esterna Ha un piede nei quarti

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Renate ha iniziato con il piede giusto i playoff, battendo il Casarano in trasferta grazie a una doppietta di Karlsson nel primo tempo. La squadra ha ottenuto una vittoria che la mette in buona posizione per avanzare ai quarti di finale. La partita si è conclusa con il Renate avanti di due gol, portando a casa un risultato importante in vista dei prossimi incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Esordio coi fiocchi ai playoff per il Renate che sbanca Casarano con una doppietta tutta nel primo tempo di Karlsson. E i gol potevano anche essere di più, come ce ne potevano anche essere per i padroni di casa dopo 90’ aperti, divertenti e ricchi di occasioni. Quelle più ghiotte e più numerose sono sicuramente create dai brianzoli che però non possono e non devono rilassarsi, considerato che c’è ancora la gara di ritorno a Meda e il Casarano, in questi playoff, ha già vinto due volte in trasferta segnando sette reti. Ma è un Renate superlativo quello che approccia il match e a Karlsson, servito da Calì, bastano 140 secondi per insaccare col destro in diagonale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

doppietta di karlsson al casarano renate gioia in esterna ha un piede nei quarti
© Sport.quotidiano.net - Doppietta di Karlsson al Casarano. Renate, gioia in esterna. Ha un piede nei quarti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Serie C. Renate, esordio contro la mina vagante Casarano. Ekuban in vantaggio su Anelli per affiancare Karlsson

Operazione playoff. Renate, c’è il CasaranoNon fortunatissima, sia a livello tecnico-sportivo che soprattutto logistico, la “pescata” del Renate che nel primo turno dei playoff nazionali di...

Argomenti più discussi: Playoff Serie C - Renate corsaro a Casarano: doppio Karlsson e impresa nerazzurra; DIRETTA, Casarano-Renate 0-2: Karlsson protagonista, Renate in dieci uomini; Serie C, playoff da brividi con la Salernitana che vince 3-2 a Caserta. Potenza e Renate super in trasferta; Playoff serie C, il Casarano perde 0-2 con il Renate: mercoledì la gara di ritormo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web