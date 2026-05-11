Il Renate ha iniziato con il piede giusto i playoff, battendo il Casarano in trasferta grazie a una doppietta di Karlsson nel primo tempo. La squadra ha ottenuto una vittoria che la mette in buona posizione per avanzare ai quarti di finale. La partita si è conclusa con il Renate avanti di due gol, portando a casa un risultato importante in vista dei prossimi incontri.

Esordio coi fiocchi ai playoff per il Renate che sbanca Casarano con una doppietta tutta nel primo tempo di Karlsson. E i gol potevano anche essere di più, come ce ne potevano anche essere per i padroni di casa dopo 90’ aperti, divertenti e ricchi di occasioni. Quelle più ghiotte e più numerose sono sicuramente create dai brianzoli che però non possono e non devono rilassarsi, considerato che c’è ancora la gara di ritorno a Meda e il Casarano, in questi playoff, ha già vinto due volte in trasferta segnando sette reti. Ma è un Renate superlativo quello che approccia il match e a Karlsson, servito da Calì, bastano 140 secondi per insaccare col destro in diagonale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppietta di Karlsson al Casarano. Renate, gioia in esterna. Ha un piede nei quarti

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