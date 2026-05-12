Orfani di vittime di femminicidio al via l' iter per la prima assunzione alla Regione

È iniziato l’iter per la prima assunzione di un orfano di vittima di femminicidio presso una regione italiana. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha autorizzato l’ingresso di una persona che aveva presentato domanda entro la fine del 2022. Questa decisione rappresenta il primo passo di un percorso volto a favorire l’occupazione di chi ha perso un genitore a causa di violenza di genere.

Al via l'iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha rilasciato, infatti, il nulla osta a un richiedente che aveva presentato domanda entro il 31 dicembre dello scorso anno. Dopo avere esaminato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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