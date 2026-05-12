Orfani di vittime di femminicidio al via iter per la prima assunzione alla Regione

È stato avviato l’iter per la prima assunzione di un orfano di vittima di femminicidio presso un ente regionale. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha confermato di aver rilasciato il nulla osta a un candidato che aveva presentato domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Questa decisione segna il primo caso di inserimento lavorativo di un minore orfano di femminicidio in ambito regionale.

Al via l'iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha rilasciato, infatti, il nulla osta a un richiedente che aveva presentato domanda entro il 31 dicembre dello scorso anno. Dopo avere esaminato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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