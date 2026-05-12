Regione Puglia | sedici avvisi pubblici per incarichi dirigenziali ELENCO Approvati le scadenze

La Regione Puglia ha pubblicato sedici avvisi pubblici per l’assegnazione di incarichi dirigenziali, con scadenze fissate per i prossimi mesi. La pubblicazione rappresenta una tappa importante nel processo di selezione, che coinvolge figure professionali in diversi settori. Le date di scadenza variano a seconda del bando, e gli interessati possono consultare i dettagli sui rispettivi avvisi online. La procedura si inserisce in un quadro di aggiornamento gestionale della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Prende avvio la nuova fase di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale con l’approvazione dei 16 avvisi pubblici finalizzati all’acquisizione di candidature per il conferimento di 13 incarichi di Direttore di Dipartimento e degli incarichi del Segretario Generale della Presidenza, del Segretario Generale della Giunta e del Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma. Gli avvisi danno concreta attuazione al percorso di revisione del modello organizzativo “MAIA 2.0”, approvato con D.G.R. n. 543 del 29 aprile 2026, attraverso il quale è stato ridefinito l’assetto...🔗 Leggi su Noinotizie.it

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