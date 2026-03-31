Incarichi dirigenziali decreti sindacali per nuove attribuzioni a Feola e Catalano

Il sindaco ha firmato due decreti sindacali che assegnano nuove responsabilità a due funzionari comunali. Con questi atti, sono stati stabiliti i compiti e le funzioni di Feola e Catalano all’interno dell’amministrazione. I decreti sono stati pubblicati ufficialmente, entrando in vigore immediatamente. Non sono stati resi noti dettagli specifici riguardo alle aree di competenza o alle motivazioni delle nuove attribuzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella preso atto della sospensione dalla proprie funzioni del dirigente Gennaro Santamaria disposta dal Segretario generale, ha attribuito al Segretario generale Riccardo Feola l’incarico dirigenziale relativo ai Settori Servizi al Cittadino e Risorse Umane e Servizio di Staff Gabinetto Sindaco. Con ulteriore distinto decreto, il Sindaco visto il perdurare dell’assenza e per tutelare le necessità gestionali dell’Ente, ha sostituito il dirigente Alessandro Verdicchio e sancito di assegnare a Vincenzo Catalano le funzioni relativi ai Servizi Affari Generali, Servizi Istituzionali e Attività produttive, Cultura, Turismo, Istruzione e Sport, Servizio di Staff Transizione al Digitale, nonché la funzione di vicesegretario generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incarichi dirigenziali, decreti sindacali per nuove attribuzioni a Feola e Catalano Articoli correlati Leggi anche: Acidini e Jatta: "Su nuove attribuzioni Michelangelo serve verifica scientifica rigorosa" Blocco della tangenziale di Bologna, il pm chiede 3 decreti penali di condanna per i dirigenti sindacali: è la prima voltaBologna, 31 gennaio 2026 – Metalmeccanici che bloccarono la tangenziale di Bologna: il pubblico ministero ha chiesto tre decreti penali di condanna. Una raccolta di contenuti su Incarichi dirigenziali Incarichi dirigenziali al Policlinico di Messina, confronto con i sindacatiSi è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la Direzione aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino e le organizzazioni sindacali ... canalesicilia.it Aou di Padova. Sindacati divisi sull’accordo per gli incarichi dirigenzialiPer Anaao Assomed, Aaroi Emac, Fp Cgil e Cisl Fp l’accordo sottoscritto scioglie definitivamente il nodo della retribuzione accessoria ma per Anpo Ascoti, Cimo Fesmed e Snr Fassid con le cifre ... quotidianosanita.it