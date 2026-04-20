Polizia promozioni e nuovi incarichi dirigenziali

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha annunciato un cambiamento negli incarichi dei dirigenti presso la questura di Genova. La vice questore Emanuela Sozzi, il vice questore Francesco Scognamiglio e il medico capo Daniela Maccioni sono stati promossi alla qualifica di primo dirigente. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente, con nuove assegnazioni e responsabilità per i soggetti coinvolti.

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha ridefinito gli incarichi dei dirigenti presso la questura di Genova, in seguito a promozione alla qualifica di primo dirigente della vice questore Emanuela Sozzi, del vice questore Francesco Scognamiglio e del medico capo Daniela Maccioni, promossa a primo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Incarichi dirigenziali, decreti sindacali per nuove attribuzioni a Feola e CatalanoTempo di lettura: < 1 minutoCon proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella preso atto della sospensione dalla proprie funzioni del dirigente... Nuovi incarichi per i dirigenti della polizia di Stato della questura di Chieti Fratamico e FinizioIl questore Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polizia, promozioni e nuovi incarichi dirigenziali; Senso del dovere e coraggio: i premiati del 174° anniversario Polizia; Festa della polizia, riconoscimenti a undici operatori per coraggio e senso del dovere: ecco chi sono; Reggio Calabria, 174 anni della Polizia di Stato: memoria, prevenzione e presenza sul territorio · ilreggino.it. Pensioni Forze Armate e Polizia, i nuovi requisiti spiegati dall’InpsAnche per le Forze Armate e di Polizia aumenta l'età pensionabile. Nuovi requisiti da gennaio 2027, ecco cosa cambia. money.it Polizia locale, nuovo assetto nell’Empolese Valdelsa: 8 ufficiali e assunzioniEmpolese Valdelsa, 15 gennaio 2026 – Entro la fine del 2026, la polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa potrà contare su dieci nuovi agenti. Intanto, nelle scorse ore, sono state ... lanazione.it La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte: la vittima era italiana - facebook.com facebook Un uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova. L' intervento della polizia poco prima mezzanotte. #ANSA x.com