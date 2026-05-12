Chiesa Matera FdI | Auguri di buon lavoro a Monsignor Autuoro

Un messaggio di auguri è stato rivolto a un nuovo arcivescovo da un rappresentante politico locale. La comunicazione esprime buoni desideri per il suo incarico e il suo operato. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi. La frase si limita a formulare un semplice saluto di benvenuto e di buon lavoro.

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“Desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro a Monsignor Michele Autuoro, nuovo Arcivescovo di Benevento. Una scelta importante che affida la guida della Chiesa beneventana a una figura di grande esperienza pastorale e umana”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica. “La comunità sannita – prosegue – accoglie con fiducia il nuovo Arcivescovo, chiamato a raccogliere l’eredità di Monsignor Felice Accrocca, che in questi anni ha guidato l’Arcidiocesi con equilibrio, attenzione e spirito di servizio. A Monsignor Autuoro, attuale vescovo ausiliare di Napoli – conclude...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiesa, Matera (FdI): “Auguri di buon lavoro a Monsignor Autuoro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matera (FdI): “Buon lavoro al nuovo Questore Giovanni Leuci”“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Marcantonio (PD): “Al nuovo questore Leuci i migliori auguri di buon lavoro”“Desidero rivolgere i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nominato nuovo Questore di Benevento”.