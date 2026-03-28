Uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario Pellegrino Mastella | Risultato significativo frutto di un lavoro serio

Il consigliere regionale della Campania ha annunciato che la regione ha completato il percorso di uscita dal Piano di rientro sanitario. L’annuncio è stato fatto in un comunicato ufficiale e rappresenta il risultato di un percorso di riforme e interventi portato avanti negli ultimi anni. La regione ha concluso le procedure previste e ora si trova in una fase diversa nella gestione del sistema sanitario locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella, esprime soddisfazione per l’uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario, definendola “una tappa importante che restituisce alla Campania una piena capacità di programmazione e intervento in un settore fondamentale come quello della sanità”. “Si tratta – dichiara Mastella – di un risultato significativo, frutto di un lavoro serio e costante portato avanti negli anni e completato grazie all’impegno dell’attuale amministrazione regionale, in sinergia con il Governo e il Ministero della Salute. È un passaggio che consente finalmente di tornare a una gestione ordinaria, con maggiori possibilità di investimento, di assunzione di personale e di potenziamento dei servizi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario, Pellegrino Mastella: “Risultato significativo, frutto di un lavoro serio” Articoli correlati Regione Campania, Ministero della Salute: accolta la richiesta di uscita dal piano di rientroTempo di lettura: 2 minuti“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato... Regione, Fico: “Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro”“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia... Contenuti utili per approfondire Uscita della Regione Discussioni sull' argomento Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania; Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientro; Indetta la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore della Cardiochirurgia pediatrica all’ospedale di Torrette; Trasporti, presentata la nuova continuità territoriale aerea in vigore dal 29 marzo. La presidente Todde: Vogliamo una Sardegna sempre più aperta e accessibile a tutti. Lazio. Zingaretti: Entro giugno attendiamo decisione Governo su uscita dal commissariamentoMi auguro, al massimo entro giugno, una decisione definitiva del governo rispetto alle scelte che riguardano il commissariamento della Regione Lazio, ha detto il governatore, anche incalzato ... quotidianosanita.it “Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i citta - facebook.com facebook