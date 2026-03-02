Ciclone Harry e frana a Niscemi | al via ai pagamenti per le imprese danneggiate

A partire dalla prossima settimana, saranno effettuati i pagamenti ai rappresentanti delle imprese colpite dalla frana a Niscemi e dal passaggio del ciclone Harry. Le autorità hanno annunciato l'avvio delle procedure di erogazione dei contributi economici destinati alle aziende che hanno subito danni a causa di questi eventi. La misura riguarda le imprese coinvolte nel territorio interessato dai disastri.

Prenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Sono circa 1.200 le richieste presentate attraverso la piattaforma Irfis, a seguito dei due avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana. Tutte le domande saranno accolte – comprese quelle che necessitano di integrazioni documentali – e il contributo previsto, per un massimo di 20 mila euro per ciascuna impresa, sarà erogato direttamente ai beneficiari. Proprio in queste ore il dipartimento delle Attività produttive ha avviato l'istruttoria per poi procedere con la pubblicazione del decreto.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi La Regione Siciliana ha ampliato l'accesso ai contributi per le imprese...

Ciclone Harry, via ai contributi per le imprese siciliane danneggiate dal maltempoLe imprese balneari e le attività economiche e produttive situate sui litorali siciliani, colpite dai danni provocati dal ciclone Harry, potranno...

