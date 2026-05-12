Regione Abruzzo | sicurezza e bonus per i comuni montani in agenda

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Abruzzo sta valutando modifiche ai finanziamenti destinati ai comuni montani per contrastare lo spopolamento e migliorare la sicurezza. Tra le proposte ci sono nuove misure per il Bonus Sicurezza e una revisione delle risorse allocate in passato. Le decisioni in merito saranno annunciate nei prossimi mesi e riguarderanno sia gli aspetti di investimento che di sostegno ai piccoli centri delle zone montane.

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? Domande chiave Come cambieranno i fondi per contrastare lo spopolamento dei comuni montani?. Quali nuove misure introdurrà la Regione per il Bonus Sicurezza?. Perché sono stati rinviiati gli interventi chirurgici presso il Blocco Operativo?. Chi gestirà l'adeguamento dei buoni pasto per la mensa della ASL 2?.? In Breve Giovedì 14 maggio il Comitato Legislazione esamina norme contro lo spopolamento montano.. Maria Assunta Rossi e Pietrucci propongono premi Celestino Award e Buccio di Ranallo.. Mannetti, D'Incecco, Scoccia e Gatti discutono misure contro i reati predatori.. Audizioni ASL 2 e ASL 3 su buoni pasto e pronto soccorso Pescara.. Domani, martedì 12 maggio, l’Emiciclo dell’Aquila ospiterà la Conferenza dei Capigruppo alle ore 14 per discutere il Programma Operativo 2026-2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

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