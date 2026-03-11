Allarme Ali Abruzzo | Da 200 a 73 milioni per i comuni montani una situazione proibitiva A rischio territori e servizi

Un nuovo rapporto evidenzia che i fondi destinati ai comuni montani sono stati ridotti da 200 milioni a 73 milioni, una diminuzione significativa che coinvolge anche i territori usciti dalla classificazione e i 27 rientrati nella riforma Calderoli. Questa riduzione mette a rischio servizi e infrastrutture in aree considerate vulnerabili, sollevando preoccupazioni tra amministratori e residenti.

Più che dimezzati i fondi per i comuni montani, che passano da 200 a 73 milioni e le pesanti ricadute le avranno anche e soprattutto quelli che sono usciti dalla classificazione compresi i 27 rientrati nella riforma Calderoli.Quella che si è venuta a creare, denuncia l'Ali Abruzzo per voce del.