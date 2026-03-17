Evra svela su Tevez | Mi disse di venire alla Juve La verità è che si allenavano come pazzi e non voleva morire da solo

In un’intervista, Evra ha rivelato che Tevez gli aveva chiesto di unirsi alla Juventus. Ha aggiunto che i due si allenavano duramente, come se non ci fosse un domani, e che Tevez preferiva non restare da solo in quel contesto. La conversazione tra i due giocatori ha portato alla luce questa richiesta e il loro impegno negli allenamenti.

. Il retroscena raccontato dal francese. Il tempo non sembra aver scalfito l’amicizia tra Patrice Evra e Carlos Tevez. I due ex fuoriclasse si sono recentemente ritrovati sul canale YouTube “Shoot For Love”, ospiti di un altro ex compagno ai tempi del Manchester United, Park Ji-sung. L’incontro, avvenuto nella dimora argentina dell’Apache, si è trasformato in un viaggio tra i ricordi, con particolare enfasi sul periodo vissuto insieme a Torino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tra i numerosi cimeli bianconeri conservati da Tevez, spiccano foto di esultanze iconiche e riproduzioni degli scudetti vinti, simboli di un legame mai interrotto con la “Vecchia Signora”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Evra svela su Tevez: «Mi disse di venire alla Juve. La verità è che si allenavano come pazzi e non voleva morire da solo» Articoli correlati Vlad Marin: “Kings League durissima, non è calcio. Tevez alla Juve mi disse: che fai, mi segui?”Tra grandi club, occasioni mancate e anni difficili, Vlad Marin racconta a Fanpage. Osimhen: «Giuntoli mi voleva alla Juve, Galatasaray nel cuore. La verità sul mio futuro»In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen affronta il tema dell’addio al Napoli e descrive il passaggio a Galatasaray:... TREZEGUET: chi era il più forte nella sua Juve e il più matto Una selezione di notizie su Evra svela Tevez apre le porte della sua casa a Evra, il video-tour diventa virale: Sembra di essere a DisneylandDalla mini-Bombonera al tunnel dei ricordi: Carlos Tevez apre le porte della sua lussuosa reggia in Argentina all'ex compagno Evra ... fanpage.it Pagina 2 | Due giorni di Juve e quasi me ne vado, Non volevo...: Evra-Tevez tra reunion e retroscenaIl racconto dei due ex bianconeri sull'arrivo del francese a Torino dopo aver condiviso lo spogliatoio al Manchester United. Dalla chiamata di ... tuttosport.com