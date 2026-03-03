L'Inter si prepara a una fase di cambiamenti significativi con cinque calciatori in partenza e un piano preciso per il mercato estivo. La squadra punta a rafforzare le zone della difesa e del centrocampo in vista della prossima stagione, mentre le trattative sono in corso per definire le operazioni. La società ha comunicato le intenzioni di intervenire in modo deciso sul mercato.

La stagione estiva si annuncia decisiva per l’Inter, pronta a una vera rivoluzione di mercato orientata a rinforzare difesa e centrocampo. L’obiettivo è consolidare una squadra competitiva per le sfide future, intervenendo con innesti mirati e con una gestione attenta delle uscite in scadenza. Tra le cinque partenze certe designate, figurano Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Le uscite sono parte della revisione della rosa, volta a liberare spazi e risorse per consentire l’ingresso di profili di qualità in linea con il progetto tecnico. Nell’area difensiva, il club sta monitorando profili come Muharemovic, Solet e Celik, potenziali rinforzi in linea con le esigenze della retroguardia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rivoluzione all'Inter: cinque partenze e un obiettivo chiaro per il mercato estivo

Mercato a scadenza: Genoa e Sampdoria chiudono il giro con colpi mirati e partenze in chiaro.Il mercato di febbraio 2026 si chiude con un'ultima ondata di movimenti per il Genoa, che ha approfittato dell'ultimo giorno di calciomercato per...

Mercato Inter, rivoluzione in difesa: Solet il primo obiettivo se va via luiSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Contenuti e approfondimenti su Rivoluzione all'Inter cinque partenze e...

Temi più discussi: Rivoluzione Inter, la Serie A è il campionato meno equilibrato d'Europa: nessuno come i nerazzurri; La contro-rivoluzione culturale del Bodø/Glimt che ha sgamato la pochezza del calcio italiano; Calciomercato Inter possibile rivoluzione in estate per Chivu | cinque cessioni certe in tre sono in bilico; Calciomercato Inter, possibile rivoluzione in estate per Chivu: cinque cessioni certe, in tre sono in bilico.

L’Inter prepara una rivoluzione estiva: cinque uscite sicure e due in bilicoL’estate porterà cambiamenti importanti in casa Inter. La società nerazzurra dovrà gestire l’addio di cinque giocatori in scadenza di contratto: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan ... passioneinter.com

Inter, pronta una rivoluzione? Pedullà allo scoperto: Due indiziati…Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato sul suo canale YouTube la situazione della rosa dell'Inter in vista del mercato estivo. spaziointer.it

Il Sole 24 ORE. . Il Nepal va per la prima volta al voto dopo la rivoluzione dello scorso settembre con un ex rapper di 35 anni che punta alla poltrona di primo ministro. Il video è dell’inviato a Kathmandu Marco Masciaga . . Il Nepal al voto dopo la rivoluzione de - facebook.com facebook

F1, rivoluzione tecnica e novità Audi e Cadillac, il Circus riparte parte tra i problemi logistici deri... x.com