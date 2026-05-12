Reflusso | a Crispiano l’incontro sull’approccio osteopatico naturale

A Crispiano si è tenuto un incontro dedicato al reflusso e alle possibili alternative naturali, con particolare attenzione all’approccio osteopatico. Durante l’evento sono stati discussi i modi in cui la struttura ossea può influenzare il ritorno di acido nello stomaco e si sono analizzati i rischi associati all’uso prolungato di farmaci come gli inibitori della pompa protonica, collegati a potenziali rischi tumorali.

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