Reflusso | a Crispiano l’incontro sull’approccio osteopatico naturale
A Crispiano si è tenuto un incontro dedicato al reflusso e alle possibili alternative naturali, con particolare attenzione all’approccio osteopatico. Durante l’evento sono stati discussi i modi in cui la struttura ossea può influenzare il ritorno di acido nello stomaco e si sono analizzati i rischi associati all’uso prolungato di farmaci come gli inibitori della pompa protonica, collegati a potenziali rischi tumorali.
? Punti chiave Come può la struttura ossea influenzare la risalita acida nello stomaco?. Perché l'uso prolungato degli inibitori della pompa protonica comporta rischi tumorali?. Cosa accade al corpo quando si riduce eccessivamente il consumo di farine?. Come può la meditazione aiutare a regolare i sintomi del reflusso?.? In Breve Incontro scientifico a Crispiano giovedì 14 maggio con i dottori Marzella e Bruno.. Rischi tumorali legati all'uso prolungato di inibitori della pompa protonica.. Dieta moderna con farina presente nel 60-70% dell'apporto alimentare totale.. Modello sanitario integrativo per avvicinare i cittadini di Taranto alla medicina olistica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Clima, l’Italia e altri 10 Stati Ue si allineano alle richieste dell’industria: “Approccio pragmatico sull’assegnazione di quote Co2 gratuite”Rivedere il sistema europeo per la riduzione delle emissioni come vuole l‘industria.
Leggi anche: Andrea Pellegrino sull’approccio contro Sinner: “Darò il massimo e mi godrò la partita. Soldi guadagnati? Le emozioni valgono di più”