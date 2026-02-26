L’Italia e altri dieci paesi europei si preparano a modificare il sistema di assegnazione delle quote di CO2 gratuite, seguendo le richieste dell’industria. La proposta prevede un approccio più pratico e meno restrittivo nella distribuzione delle quote, puntando a rendere più flessibile il processo di riduzione delle emissioni. La questione riguarda direttamente le modalità di gestione delle risorse per le imprese coinvolte.

Rivedere il sistema europeo per la riduzione delle emissioni come vuole l‘industria. Cioè, in particolare, con “un approccio pragmatico all’assegnazione gratuita” delle quote di Co2. Tradotto: continuando a snaturare il meccanismo basato sul principio del “chi inquina paga“. È la richiesta contenuta in una dichiarazione congiunta sul rafforzamento della competitività dell’industria europea dei ministri dell’Industria di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna che si sono riuniti nel gruppo di Paesi ‘Friends of Industry’ per coordinare le posizioni alla vigilia del Consiglio competitività in corso a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clima, l’Italia e altri 10 Stati Ue si allineano alle richieste dell’industria: “Approccio pragmatico sull’assegnazione di quote Co2 gratuite”

Intesa Ue sul clima, -90% di emissioni entro il 2040. Von der Leyen: «Target flessibile e pragmatico»È stato raggiunto nella notte un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040.

Approccio degasperiano alla Difesa e “carta” Draghi. Il ruolo chiave dell’Italia in Ue visto da FabbriniIl ritorno del presidente Usa, Donald Trump sulla scena globale non è solo un fatto americano: è uno stress test per l’Unione europea, costretta a...

