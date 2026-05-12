REDAZIONE VENETO

Da gbt-magazine.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Veneto è conosciuto per i suoi paesaggi e la ricca cultura, con città che attirano visitatori da tutto il mondo. La regione offre una combinazione di aree storiche, laghi e architetture che si distinguono per la loro bellezza. Un esempio noto è una città famosa per il suo carattere romantico e i canali, che richiama visitatori da ogni parte del globo. La regione si presenta come una meta molto apprezzata a livello turistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una regione molto bella, tra cultura e paesaggi di una città dell’Amore! L'articolo proviene da G B T.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

redazione veneto
© Gbt-magazine.com - REDAZIONE VENETO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A3 NEWS VENETO | 19/12/2025

Video A3 NEWS VENETO | 19/12/2025

Notizie correlate

Leggi anche: Vinetia Tasting 2026 di AIS Veneto: il racconto del vino veneto tra masterclass e Consorzi

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto.

Argomenti più discussi: A Venezia gli affitti continuano a crescere più che in Italia e in Veneto; I funerali di Alex Zanardi a Padova, le foto; Allevamenti intensivi di bovini e suini: il Veneto soffoca per le emissioni. Timori per ammoniaca e acque reflue; La Corte dei conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina.

Gli alunni della Vittorio Veneto di Firenze in visita alla redazione de La NazioneUna mattinata a tu per tu con le notizie. E’ quella vissuta ieri dai giovanissimi alunni delle classi IV B e V B della scuola Vittorio Veneto Sez. Montessori di Firenze, che sono stati ospiti della ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web