Vinetia Tasting 2026 di AIS Veneto | il racconto del vino veneto tra masterclass e Consorzi

Domenica 22 marzo si svolgerà la quinta edizione di Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, presso il Polo Fieristico di Santa Lucia di Piave. L’evento, organizzato da AIS Veneto ETS, raccoglie in un unico spazio alcune delle principali espressioni enologiche del Veneto, offrendo un’occasione per assaggiare e conoscere i vini della regione. La giornata comprende anche masterclass dedicate e momenti di approfondimento con i Consorzi di settore.

L’evento si terrà il 22 marzo a Santa Lucia di Piave (Treviso). Oltre al banco d’assaggio, quattro degustazioni guidate dai migliori Sommelier e il racconto collettivo delle denominazioni Torna domenica 22 marzo negli spazi del Polo Fieristico di Santa Lucia di Piave (Treviso) la quinta edizione di Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, l’appuntamento organizzato da AIS Veneto ETS che riunisce in un unico banco d’assaggio le migliori espressioni enologiche della regione. L’evento porterà in degustazione oltre 800 etichette di circa 150 aziende, selezionate dai Sommelier dell’Associazione per la guida Vinetia, e vedrà la partecipazione di otto Consorzi di tutela, presenti con apposite aree dedicate ai territori e alle denominazioni del Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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