Red Dragon Francavilla trionfa al Campionato Italiano Giakam Asi | tre titoli nazionali

FRANCAVILLA FONTANA - Si è svolta domenica 10 maggio presso il Palazzetto dello Sport "William Ingrosso" di Taviano (Le) una delle manifestazioni più attese del circuito nazionale, il prestigioso 18esimo International Cup - Campionato Gran Galà Giakam Asi. In questo contesto di altissimo livello.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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