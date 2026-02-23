Asd Red Dragon stage e tappa al campionato Iaksa con il campione mondiale Mattia Faraoni

Da brindisireport.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partecipazione dell’Asd Red Dragon al campionato Iaksa è stata causata dall’interesse dei giovani atleti di mostrare il loro progresso. La squadra di Francavilla Fontana ha affrontato due giornate intense, con numerosi incontri e allenamenti sul campo. La presenza del campione mondiale Mattia Faraoni ha motivato i partecipanti a migliorare le proprie capacità. I risultati ottenuti riflettono l’impegno e la passione che i ragazzi mettono in ogni competizione.

OSTUNI - Due giornate ricche di emozioni e sport per la Red Dragon di Francavilla Fontana, impegnata in un doppio appuntamento che ha messo in risalto la crescita tecnica e la determinazione dei suoi giovani atleti. Sabato 21 febbraio, gli atleti francavillesi hanno partecipato allo stage di kickboxing organizzato dal maestro Antonio Ippolito a Ostuni, con la presenza straordinaria del pluri campione mondiale Iaksa Mattia Faraoni, uno dei fighter più apprezzati del panorama italiano. Faraoni, noto per la sua tecnica impeccabile e per la sua grande umiltà, ha guidato una sessione di allenamento coinvolgente e altamente formativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Red Dragon trionfa alla seconda tappa di campionato Iaksa Cisternino

Leggi anche: Alla Pugilistica Diodato una domenica di grande boxe con il campione Mattia Faraoni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.