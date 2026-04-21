Red Dragon travolge la Coppa Italia | 13 atleti sul podio a Francavilla

Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana ha ospitato la gara di Coppa Italia Fight Net, un evento riconosciuto dalla federazione Iaksa e dedicato agli atleti del Sud Italia. Durante la manifestazione, tredici atleti si sono aggiudicati il podio in diverse categorie, attirando partecipanti da varie regioni della zona. La competizione è stata caratterizzata da diverse sfide tra gli atleti coinvolti.

Il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana è stato il palcoscenico della Coppa Italia Fight Net nella giornata di domenica 19 aprile, un appuntamento ufficiale Iaksa che ha la partecipazione di atleti provenienti da tutto il Sud Italia. In questo contesto di alta competizione, tra discipline come Karate, Kata, Point Fighting, Light Contact, Kickboxing, Muay Thai, K-1, Free Boxe, MMA e Grappling, la squadra Red Dragon ha segnato il territorio con la prestazione di 13 propri atleti. Dominio tecnico nelle forme e nel combattimento ravvicinato. Le specialità legate alla precisione del Kata Shotokan hanno subito l’impronta della scuola locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Red Dragon travolge la Coppa Italia: 13 atleti sul podio a Francavilla Notizie correlate Red Dragon in trionfo alla Coppa Italia Fight Net: 13 atleti dominano davanti al pubblicoFRANCAVILLA FONTANA - Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana ha ospitato la prestigiosa Coppa Italia Fight Net, evento... Kumitevent Catania, weekend di successi per la Red Dragon di FrancavillaTra i protagonisti assoluti della giornata spicca il francavillese Matteo d’Amuri, accompagnato dal coach Stefano Bramato.