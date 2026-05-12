Rebuild 2026 Dell' Erba Federcasse | La casa è un bene primario servono mutui sostenibili e capitale paziente

Durante un evento a Riva del Garda, un rappresentante di Federcasse ha sottolineato che l'edilizia abitativa presenta un problema aperto, evidenziando come ci sia una forte richiesta di abitazioni accessibili. Ha inoltre rimarcato l'importanza di mutui sostenibili e di un capitale paziente per facilitare l'acquisto di case. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni pratiche e immediate per rispondere alle esigenze di chi cerca una casa.

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