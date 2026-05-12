Rebuild 2026 Dell' Erba Federcasse | La casa è un bene primario servono mutui sostenibili e capitale paziente
Durante un evento a Riva del Garda, un rappresentante di Federcasse ha sottolineato che l'edilizia abitativa presenta un problema aperto, evidenziando come ci sia una forte richiesta di abitazioni accessibili. Ha inoltre rimarcato l'importanza di mutui sostenibili e di un capitale paziente per facilitare l'acquisto di case. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni pratiche e immediate per rispondere alle esigenze di chi cerca una casa.
Riva del Garda, 12 mag. (Adnkronos) - “La questione abitativa oggi è apertissima: c'è bisogno di case, ma soprattutto di case a costi ragionevoli. E per acquistare una casa servono strumenti di credito sostenibili e accessibili”. Lo ha dichiarato Augusto Dell'Erba, Presidente di Federcasse, intervenuto in collegamento nel corso della dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). Secondo Dell'Erba, la crescente finanziarizzazione del sistema bancario rischia di ridurre l'attenzione verso il credito destinato all'acquisto delle abitazioni.🔗 Leggi su Iltempo.it
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