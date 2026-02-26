Pozzuoli paziente muore in ospedale | parenti aggrediscono il primario di Chirurgia

Oggi, presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, si è verificato un episodio di violenza nei confronti del personale medico. I parenti di un paziente deceduto hanno affrontato il primario di Chirurgia, creando un clima di tensione all’interno della struttura. La vicenda si è svolta nel corso della giornata e ha attirato l’attenzione sulla difficile gestione dei momenti di crisi all’interno del nosocomio.

Aggressione all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio. Dopo il decesso di un paziente per cause ancora in fase di accertamento, alcuni familiari avrebbero fatto irruzione nel reparto di Chirurgia, colpendo con pugni il primario. Il medico è stato soccorso dai colleghi e medicato presso il Pronto Soccorso della stessa struttura sanitaria. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. A rendere noto l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che parla della quinta aggressione registrata dall'inizio del 2026 nell'Asl Napoli 2 Nord, a cui si aggiungono altri tre episodi nell'Asl Napoli 1 Centro.