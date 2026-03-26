Bollette ecco perché il nucleare deve diventare una priorità

A un mese dall'inizio del conflitto in Iran, la premier italiana ha visitato il paese nordafricano per discutere l'acquisto di gas naturale. La visita si inserisce in un quadro di tensioni internazionali e di ricerca di fonti energetiche alternative. Nel frattempo, si intensificano i dibattiti sulla necessità di sviluppare il nucleare come soluzione per garantire l’autonomia energetica del paese.

A un mese dalla guerra in Iran, la premier Giorgia Meloni è volata ad Algeri per negoziare l’acquisto di nuovo gas. È la prova che il rischio di una nuova crisi energetica, dopo quella del 2022 per la guerra della Russia in Ucraina, è concreto. Quattro anni fa l’Italia ha rivisto le fonti di approvvigionamento chiudendo i rubinetti del gas russo, e sostituendoli con le rotte del Mediterraneo, del Caucaso e dello stretto del Golfo (sia in forma liquida, il GNL, sia attraverso i gasdotti esistenti). Il gas russo è calato dal 40% delle importazioni nel periodo pre-Ucraina fino alla scomparsa quasi totale nel 2025. Nello stesso tempo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Premesso che quelli sono i prezzo in borsa e non le bollette, il Paese con più solare ed eolico è la Germania: 190 GW (quasi il triplo del picco di domanda) e la settimana scorsa ha emesso in media 400 grammi di CO2/kWn. E non ti dico i costi in bolletta per i x.com