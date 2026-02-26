Il Gruppo Dkc partecipa a Key - The Energy Transition Expo di Rimini con l'intento di condividere il proprio metodo di approccio alla transizione energetica. L'evento si svolge nel padiglione A3, stand 300, e rappresenta un'occasione per presentare le strategie adottate e le soluzioni in sviluppo nel settore. La presenza del gruppo si concentra sull'informare i visitatori sulle innovazioni in corso.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La partecipazione a Key - The Energy Transition Expo (padiglione A3, stand 300) avrà per il Gruppo Dkc l'obiettivo di trasmettere in modo organico ai visitatori presenti a Rimini il proprio approccio al mondo della transizione energetica. Nel corso della manifestazione fieristica in programma nella città romagnola dal 4 al 6 marzo il Gruppo DKC presenterà la sua visione in materia, un'impostazione di fondo tradotta in un'offerta completa e coordinata che integra mobilità elettrica, sistemi di accumulo, gestione dell'energia e soluzioni per la distribuzione, la protezione e l'installazione degli impianti. Key rappresenterà dunque un appuntamento chiave nel percorso di sviluppo dell'azienda e costituirà l'occasione per evidenziare agli occhi del mercato l'impegno di Dkc in questo specifico ambito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dkc a Key 2026, una visione integrata per transizione energetica

