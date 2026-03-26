Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards | premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile

Una società nel settore edilizio ha ricevuto un riconoscimento ai Puglia Innovation Awards per aver dimostrato eccellenza nell’edilizia sostenibile. Il premio è stato assegnato per aver innovato nel campo delle costruzioni, contribuendo alla promozione di pratiche più sostenibili e all’utilizzo di tecnologie avanzate. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore e delle istituzioni locali.

Un riconoscimento che racconta visione, innovazione e futuro. Gelsomino Edilizia entra trale realtà più brillanti del panorama imprenditoriale pugliese, conquistando un prestigiosopremio ai Puglia Innovation Awards, evento che celebra le aziende capaci di generareimpatto reale sullo sviluppo economico e sociale del territorio. La prima edizione, svoltasi il 20 marzo presso il Dipartimento di Giurisprudenzadell’Università di Foggia, ha messo in luce progetti e imprese protagoniste del cambiamento.Tra queste, Gelsomino Edilizia si è distinta per la capacità di ridefinire il concetto di costruire,attraverso un modello che unisce tradizione, tecnologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards: premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile Articoli correlati Puglia Innovation Awards, il premio per imprese e startup che generano innovazioneTecnologia, sostenibilità e nuovi modelli di business al centro della 1^ edizione. Alpha General Contractor premiata ai Le Fonti Awards nel dicembre 2025 per eccellenza costruttivaAlpha General Contractor è stata ufficialmente riconosciuta come eccellenza nel settore del Construction Management durante la cerimonia del Gran...